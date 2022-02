RTP estreia “Em Casa D’Amália”

A RTP estreia no próximo dia 10 de abril, às 22H45, “Em Casa d’Amália”, um programa inspirado nas célebres noites em que Amália Rodrigues recebia em sua casa, na Rua de São Bento, em Lisboa, poetas, cantores, pintores, músicos ou atores.

“Em Casa d’Amália”, pela mão de José Gonçalez, falará sobre cultura, história, ou da realidade atual transmitida muitas vez através do Fado. A RTP pretende, também, falar do passado com o conhecimento do presente e rumar ao futuro do Fado.

Em todos os programas será feita uma tertúlia, naquela que foi a casa de Amália, com aqueles que fazem e fizeram a história do Fado.

A estação pública vai levar-nos à Rua de São Bento, em Lisboa. À casa do expoente máximo da cultura musical portuguesa, cá dentro e lá fora, à sala que foi palco de inúmeras noites memoráveis.

Jorge Fernando, que foi guitarrista de Amália, é o convidado central de uma tertúlia que junta duas das maiores figuras da música portuguesa da atualidade: Ricardo Ribeiro e Dino D´Santiago. Junta-se a eles nesta conversa informal um dos mais brilhantes guitarristas portugueses, Custódio Castelo.

Jorge Fernando conta algumas das histórias vividas com Amália e muitas outras histórias à volta dos seus temas. Ricardo Ribeiro brilha com a sua música e fala do Fado na sua vida. Dino D´Santiago revela a importância da música para si. Mas esta tertúlia só fica completa com a chegada da convidada surpresa…. Ana Moura.