RTP1 estreia o telefilme “A Morte do Super-Homem”

A RTP1 estreia na próxima semana o telefilme “A Morte do Super-Homem”. É o olhar do realizador João Teixeira sobre este conto da literatura, da autoria de Rui Zink.

“Luís Carlos” (João Jesus) volta de uma viagem de seis semanas a Boston, nos Estados Unidos, onde esteve a pesquisar para a sua tese de Mestrado sobre o “Super-Homem”, segundo ele o maior, se não mesmo único, herói de todos os tempos. Mas Luís Carlos é um solitário, convicto de que tem total controlo sobre o seu apetite por cocaína e só quando muito bem se permite, heroína.

Quando chega a Lisboa apercebe-se que afinal o “Super-Homem” morreu, segundo as notícias. Para Luís Carlos isso pode significar o fim da sua pesquisa e da sua ‘promissora’ carreira como professor universitário, onde poderia trabalhar ao seu ritmo e assegurar um ordenado confortável. O desespero instala-se na sua vida.

Um telefilme incluído no projeto “Trezes” e que conta com as interpretações de João Jesus, Susana Arrais, Afonso Lagarto e Sara Norte.

“A Morte do Super-Homem” estreia-se no dia 15 de janeiro, logo a seguir ao “Joker”, na RTP1.