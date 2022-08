Rúben Rua assume namoro com manequim sueca

Rúben Rua assumiu publicamente, esta terça-feira, 2 de agosto, o namoro com a modelo sueca Malin. O manequim mostrou-se a dar um beijo à nova companheira nas rede sociais.

Depois de a Imprensa ter avançado que estaria num relacionamento amoroso, o também apresentador do programa “Em Família” (TVI) confirmou, agora, que está a viver um novo amor.

“Tudo”, escreveu Rúben Rua na legenda de uma fotografia em que aparece a beijar a namorada.

Os meios de comunicação já tinham destacado que os dois tinham publicações de Instagram feitas nos mesmos sítios. O casal passeou, recentemente, no Terreiro de Paço, em Lisboa.

Lembre-se que esta é a nova relação amorosa de Rúben Rua após o modelo ter terminado o namoro com Sarah Basset, com quem o apresentador da estação privada chegou a passear no Douro.

O comunicador, que foi afastado do programa “VivaVida” (TVI), abordou a possibilidade de mudar-se para Ibiza, onde costuma passar férias. “Há o sonho de, um dia, pelo menos, ter uma casa lá, virada para o mar”, disse no programa “À Conversa com Ana Rita Clara” (TVI Ficção). “Pode ser na altura da reforma, mas penso ir, também, antes da reforma. Ir para lá trabalhar ou ter um negócio”, acrescentou.