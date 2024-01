Rui Simões sobre gravidez de Mafalda Castro: “Foram dias difíceis. Queres ajudar e não dá”

Mafalda Castro revelou, no final do ano, que estava grávida. Contudo, descobriu que a gravidez é de risco e viveu dias difíceis no início da gestação. Rui Simões recorda esses momentos.

Mafalda Castro teve um início de gravidez complicado. A apresentadora tem uma gestação de risco, que descobriu por ter um descolamento na placenta. No novo episódio do podcast que tem com o namorado Rui Simões, “Bate Pé”, falou mais sobre o assunto.

“Não vos sei explicar exatamente porque é que foi uma gravidez de risco. Sei que tinha um descolamento na placenta. Descobrimos que estava grávida quando tinha cinco semanas de gravidez e, na mesma semana, já tinha um descolamento na placenta, ou na semana a seguir. Foi assim uma cena muito rápida”, começou por dizer.

De seguida, Mafalda explicou que o descolamento foi o que a afastou da televisão uma vez que teve que ficar em “repouso total”. “Fiquei na cama durante um mês. O Rui é que fazia tudo. Acho que isto foi o mundo já a preparar-te para seres pai”, acrescentou.

Rui Simões também contou que no início da gravidez houve tempos difíceis. “Quando aconteceu a situação do descolamento tivemos de ir para o hospital. É de uma impotência… Queres ajudar, queres fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa, ou tranquilizar de alguma forma e não dá. Foram dias difíceis em que queria ajudar. Mesmo quando estava a trabalhar, a minha cabeça estava aqui”, disse.