Ruth Marlene hospitalizada após testar positivo à covid-19

Após ter revelado que testou positivo à covid-19, Ruth Marlene revelou nas redes sociais que foi hospitalizada após o agravamento dos sintomas.

Infetada com covid-19, assim como as filhas e os pais, a artista, de 42 anos, deslocou-se ao hospital para receber assistência hospitalar após o agravamento de sintomas como “falta de ar, dor no peito e muita tosse”, como a própria revelou no Instagram.

A cantora explicou que já teve alta, mas que tem a tensão arterial com valores baixo em relação ao normal. “Já saí do hospital e sinto-me melhor, embora tenha a tensão muito baixa, 10-6, mas passou a tosse e a falta de ar”, contou numa publicação.

De recordar que, as filhas, Luana, de cinco anos, e Morgana, de sete, estão infetadas com o novo coronavírus. Também os pais foram infetados e, posteriormente, internados.