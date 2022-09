Sai Alexandra Lencastre, entra Bárbara Guimarães: “Irresistível” está de volta à SIC Mulher

Bárbara Guimarães vai apresentar a segunda temporada do programa “Irresistível”, da SIC Mulher, assumindo o lugar que era da atriz Alexandra Lencastre.

Depois de ter estado de férias, com a família, a apresentadora regressa ao pequeno ecrã para conduzir um formato que está de volta à antena com foco na celebração dos 30 anos da SIC. A comunicadora assumiu ter aceitado o desafio “com muita vontade”.

“Sou feita de regressos e este é um desafio que encarei com muita vontade. Tomar de assalto uma cozinha é sempre algo irresistível e não resisti a poder receber, num espaço que nos é confortável, grandes personalidades. São pessoas que conviveram, ao longo destes 30 anos, com a família do canal”, explicou, aos jornalistas na apresentação da nova temporada da SIC, no Capitólio, em Lisboa.

“Vão passar muitas caras e de todas as áreas. […] Vamos falar de coisas boas, das nossas alegrias, dos nossos prazeres, de objetivos e planos, mas tudo de uma forma solta. É receber cúmplices em casa”, acrescentou.

O diretor de Programas do terceiro canal, Daniel Oliveira, esclareceu que Alexandra Lencastre vai fazer parte de um novo projeto de ficção. “Vai estar numa outra novela, que começa a ser trabalhada ainda este ano”, contou.

O também apresentador acredita que este espaço televisivo é o ideal para Bárbara Guimarães. “Tínhamos esse espaço que acreditamos que é relevante para a SIC Mulher e achamos que a Bárbara tem as condições mais do que necessárias para o fazer. Também há muito que ela vinha a pensar em ter um programa de conversas”, concluiu.

Lembre-se que, antes de conduzir a segunda temporada de “Irresistível”, Bárbara Guimarães apresentou o formato “24 horas de Vida”, em 2020, no qual conversava com diversos famosos.