Sara Correia abre Rock Your Street do Rock in Rio Lisboa

A intérprete revelação do fado vai cantar na rua do rock no dia 18 de junho. A organização do Rock in Rio Lisboa promete diversidade cultural.

Está revelado o cartaz da Rock Street Lisboa, a rua mais animada do Rock in Rio. Este ano, pela primeira vez, a artéria pela qual passam milhares de pessoas vai chamar se “Rock Your Street” e não terá apenas a temática de um país, mas de nações de todos os continentes, com o objetivo de ter “pluralidade”, diz a organização.

A abrir a rua do Rock in Rio Lisboa, no dia 18 de junho, vai estar Sara Correia, a revelação do fado, já nomeada para um Grammy Latino e que foi embalada para o sucesso com a música do genérico da novela da TVI “Quero e Viver”.

Além da jovem cantora, que na apresentação interpretou dois temas ao vivo na cidade do rock, vão passar pela Rock Your Street nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, outros nomes multiculturais como Bambaram & Kimbum, Baque do Tejo, Vislumbres da Índia, Kola San Jon, Bombino, Madalena Bay, Paulo Flores e Prodígio, Omar Souleyman, Johnny Hooker, Idiotape ou Titica, que deu um verdadeiro “show” ao vivo na Casa da Pedra, onde foi apresentada a programação da Rock Your Street.

Roberta Medina, diretora do Rock in Rio, lembrou que o festival de música foi adiado “duas vezes por causa da pandemia”, que os espectadores guardaram os bilhetes e que, por isso, o lema da edição de 2022 e “finalmente”.