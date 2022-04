Sara Matos mostra-se a alongar dez dias depois de ter sido mãe

Sara Matos mostrou-se, este sábado, 25 de setembro, a alongar antes do seu filho, Manuel, acordar. A atriz voltou ao exercício dez dias depois do parto.

A atriz, de 31 anos, aproveitou que o bebé estava a dormir na manhã deste sábado para alongar os músculos e voltar a fazer atividade física, tal como revelou no perfil de Instagram.

“Manelito a dormir portanto vamos alongar no pouco tempo que temos”, escreveu, no vídeo partilhado no InstaStories.

Após a chegada do pequeno Manuel, que é fruto da relação com Pedro Teixeira, a atriz partilhou o primeiro passeio do bebé com os seguidores nas redes sociais. “De coração cheio com este meu novo amor”, confessou a artista.

Este é o primeiro filho em comum do casal. Lembre-se que Pedro Teixeira também é pai de Maria, de 11 anos, fruto da relação terminada com Cláudia Vieira.