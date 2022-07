Sara Matos sem tempo para férias: “Serão só em janeiro”

A vida de Sara Matos é uma correria: ainda agora terminou a condução das galas do “Ídolos”, na SIC, e já está envolvida num outro projeto e sem tempo para férias.

Em declarações à N-TV, a atriz, de 32 anos, confirmou que esteve em Madrid, Espanha, para gravar cenas da sua nova personagem na nova novela da SIC, porém, garante que ainda não pode revelar mais pormenores.

“Ainda não tinha acabado o ‘Ídolos’ e já tinha começado os ensaios para este novo projeto. As minhas férias serão só em janeiro. Gostava de fazer uma viagem, mas ainda não tenho nada planeado. Agora com um bebé é toda uma nova logística”, assegura.

No que ao programa de talentos diz respeito, a intérprete garante que “a experiência na condução das galas do ‘Ídolos’ foi muito divertida”. “Consegui divertir-me e ser responsável com o trabalho que tinha em mãos. Faço um balanço bastante positivo desta

primeira experiência enquanto apresentadora”, refere.

Contudo, a artista não confirmou se será aposta para uma nova temporada de “Ídolos”. “Gostei muito desta experiência. Não sou nem nunca fui muito de idealizar o futuro. Agora estou focada neste projeto e isso é o mais importante neste momento”, afirmou.