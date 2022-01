SIC e SIC Notícias com emissão especial na noite eleitoral

Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues conduzem, a partir das 19.30 H de domingo, num simultâneo SIC e SIC Notícias, o Especial Eleições Legislativas.

Ao longo da emissão, a corrida eleitoral terá como comentadores Luís Marques Mendes, Ana Gomes, José Miguel Júdice e Francisco Louçã. A SIC contará com a equipa de sondagens do ICS/ISCTE, com trabalho de boca das urnas feita pela GFK/Metris, liderada por Pedro Magalhães e António Gomes.

À semelhança do que já tinha acontecido nas últimas Presidenciais e nas Autárquicas, a estação volta a apostar na utilização extensiva de um ecrã Touch (um Microsoft Surface Hub 2S de 85 polegadas). Bento Rodrigues centralizará a operação do ecrã Touch, como tem acontecido nos últimos momentos eleitorais. Toda a operação de dados e grafismo é assegurada pela equipa da GOTV em tempo real.

Os repórteres da SIC estarão nas sedes e locais de interesse do país que permitam perceber em tempo real as mudanças do dia decisivo, numa operação que envolve todos os meios técnicos da estação.

A emissão especial da SIC Notícias Especial Legislativas começa mais cedo, às 11.30 H da manhã de domingo, numa emissão conduzida por Rita Neves e Augusto Madureira, que contará com duplas de comentadores, diretos das mesas de voto e acompanhamento dos níveis de abstenção.

Às 13.00, num simultâneo SIC e SIC Notícias, começa o “Primeiro Jornal Especial Legislativas”, apresentado por João Moleira, a que se segue a tarde eleitoral, conduzida por Teresa Dimas e Miguel Ribeiro, na SIC Notícias.

“A SIC tem como prioridade o interesse dos seus espectadores, que valorizam as eleições Legislativas, pelo que irá manter a emissão Especial de Informação no ar no seu canal generalista até que os portugueses saibam os resultados finais e tudo sobre a noite eleitoral mais emocionante da última década. A programação habitual de domingo à noite regressará no domingo seguinte, dia 6 de fevereiro”, pode ler-se numa nota divulgada.

Durante a madrugada, a noite eleitoral prosseguirá com Rosa Pinto e Rodrigo Pratas e vários painéis de análise.