SIC ganha na batalha do fim de semana

A SIC terminou ontem o dia a liderar com 19,1% de share contra 17,7% de share da TVI e 10,0% de share da RTP1. O programa “Olha Por Mim” destacou-se no sábado.

O programa de ontem “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25,4% de share e 13,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 267 mil e 900 telespetadores.

Em termos médios o formato de Andreia Rodrigues que foi para o ar às 22.05 H e terminou às 00.55 H terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25,5% de share e 10,7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 15 mil e 900 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Já o formato “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” foi o programa mais visto ontem da televisão Portuguesa, tendo liderado, no universo dos canais generalistas, com 28,4% de share e 15,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 437 mil e 500 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Também no sábado a SIC terminou o dia a liderar com 19,2% de share contra 12,9% de share da TVI e 10,0% de share da RTP1.

O segundo programa de “Olha Por Mim” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 22,0% de share e 11,7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 105 mil e 600 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.