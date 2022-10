SIC junta Fátima Lopes e Andreia Rodrigues na noite dos 30 anos

A SIC vai juntar os programas de Fátima Lopes e de Andreia Rodrigues na noite de 6 de outubro, data em que festeja os 30 anos.

O “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, de Andreia Rodrigues, vai ter a companhia do “All You Need is Love”, de Fátima Lopes, adianta a “Nova Gente”.

“É um programa especial pensado para o aniversário do canal”, explicou uma fonte da SIC ao “site” da revista.

Fátima Lopes e Andreia Rodrigues vão, assim, combater diretamente este domingo com o “Big Brother”, na TVI e com o “The Voice Portugal”, na RTP1.