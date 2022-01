SIC suspende Ficção nacional e “Árvore dos Desejos”

A SIC decidiu mexer nos seus programas de Entretenimento devido ao surto do Covid-19. Há vários adiamentos como forma de prevenção.

Depois de ter suspendido os programas “Júlia”, “Olh’ó Baião” e o “Programa da Cristina”, por causa da pandemia do novo coronavírus, a SIC decidiu alargar a medida à nova Ficção que está a ser gravada e aos outros formatos de Entretenimento.

Assim, segundo o diretor Daniel Oliveira, vão ser suspensas “as produções de ficção em curso nas produtoras SP Televisão e Coral Europa durante o período mínimo de uma semana”. “Esta situação não afetará a emissão de ‘Terra Brava’ e ‘Nazaré’, que continuarão a ser transmitidas diariamente, na SIC”, revela o responsável.

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira – e que costuma esgotar de público o Teatro Villaret, em Lisboa -, “será realizado à porta fechada”, enquanto o formato das manhãs, o “Alô Portugal”, com Ana Marques e José Figueiras tornar-se-á “numa plataforma ao serviço dos cidadãos, que terão via aberta para participação telefónica e esclarecimento de dúvidas”.

Já o programa “A Árvore dos Desejos”, conduzido por João Manzarra, será suspenso, acrescenta Daniel Oliveira “por tempo indeterminado, mantendo em exibição o conjunto de programas já gravados da segunda temporada”.

Finalmente, o “Curto Circuito”, da SIC Radical, vai parar por “um período mínimo de uma semana” e a SIC pretende “restringir, de forma temporária, a presença de profissionais ao mínimo essencial para o normal funcionamento dos programas”.