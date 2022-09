SIC vai homenagear agricultor que morreu durante as gravações de programa

A SIC vai homenagear este domingo o agricultor que morreu durante as gravações do programa que estreia amanhã no terceiro canal.

A nova temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor” estreia-se amanhã à noite, na SIC, e a estação confirmou que vai homenagear José Coutinho, de 67 anos, que ia participar no programa e morreu de ataque cardíaco.

“Falámos com a família para homenageá-lo e mostrar este exemplo, de alguém que com esta idade acreditar que cada dia é válido. Homenagear este homem, mostrar ao país quem ele é”, confirmou Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento.

“Ficámos todos em choque quando soubemos. Sobretudo porque o senhor José tornou-se uma espécie de avô de todos os agricultores, de toda a equipa”, rematou.