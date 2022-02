Sílvia Alberto volta com “Got Talent”: “Sinto facadas por não poder abraçar as pessoas”

O “Got Talent Portugal” está de regresso à RTP1 e estreou-se no passado domingo, com Sílvia Alberto novamente na apresentação. A comunicadora lamenta que não possa transmitir fisicamente os afetos.

Ela está de volta. Depois de ter sido mãe pela segunda vez, da pequena Emília, que se junta ao mano mais velho, Pedro, Sílvia Alberto regressa ao ecrã para mostrar os melhores talentos portugueses em várias áreas do espetáculo. “Estou mesmo muito feliz, porque se o formato regressa, e é um programa de massas, de grande dimensão, é porque algo está a correr bem melhor”, começa por referir a comunicadora, em conversa com a N-TV, à margem da passadeira vermelha que a RTP montou no passado domingo e que antecipou a cerimónia dos Óscares.

A pandemia marcou, ainda, assim, o formato da estação pública. “Houve menos público, com pessoas contratadas, testadas, divididas por secções e garantiu-se a segurança da equipa e de toda a gente com testagens”, acrescenta.

A emoção, segundo a apresentadora, “vem pelo inverso”. “Vem pela falta, por não conseguirmos dar um abraço. Com toda a honestidade, dói muito não conseguir abraçar um menino que está a chorar. Senti facadas no ‘The Voice Kids’ da Catarina Furtado. Sou de toque, de pele e não consegui fazer o meu trabalho dessa forma! Tivemos todos de nos reinventar para, na ausência desses abraços, passar imagens mais fortes e poderosas”.

Nesta edição há concorrentes que regressam. “Os artistas inscreveram-se e vieram porque tinham saudades do palco. Nesse sentido vamos ter uma grande edição. Os candidatos aprovados no ano 2020 e que não puderam estar presentes nas galas durante a pandemia vão poder subir ao palco e voltar a lutar pelos sonhos desta vez”, remata.