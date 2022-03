Simon Cowell hospitalizado depois de cair de bicicleta e partir a coluna

O jurado dos programas de talentos norte-americanos teve de ser hospitalizado e submetido a uma cirurgia de urgência depois de partir a coluna, mas “está bem” e “nas melhores mãos possíveis”.

Simon Cowell estava andar de bicicleta elétrica em casa, em Malibu, Califórnia, quando caiu e partiu a coluna, este sábado. O jurado de “The X Factor”, “America’s Got Talent”, “”Britain’s Got Talent”, “American Idol” e “The X Factor” teve de ser hospitalizado e operado de imediato, de acordo com a CNN.

O porta-voz de Simon Cowell disse posteriormente em comunicado que Simon “está sob observação”, mas “está bem e encontra-se nas melhores mãos possíveis”.

Recentemente, o britânico revelou que tinha como objetivo de seguir um estilo de vida mais saudável, dedicando-se assim aos passeios de bicicleta.