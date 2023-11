Simone de Oliveira muda-se para a Casa do Artista

Aos 85 anos, Simone de Oliveira decidiu deixar a casa que habitava e mudar-se para a Casa do Artista, IPSS que presta cuidados a artistas.

Dona de uma voz inconfundível e de uma carreira de sucesso, Simone de Oliveira decidiu mudar-se para a Casa do Artista, conhecido lar que alberga artistas.

“Estou na Casa do Artista quietinha, sossegada, há cerca de 15 dias”, revelou a cantora, de 85 anos, em declaração à página “SELFIE”, antes do desfile da designer Fátima Lopes, na quarta-feira, 15 de novembro, momento no qual foi homenageada.

Posteriormente, a artista falou sobre o que motivou a decisão: “O que me levou a ir para lá… eu moro sozinha desde que o Varela Silva [marido] morreu. A minha filha não mora em Portugal e o meu filho é professor universitário e tem três filhos”.

“Eles tinham receio que me acontecesse alguma coisa em casa, sozinha, e ali ficava. Portanto, o melhor era eu estar num sítio em que estivesse acompanhada, com um médico por perto”, acrescentou.

Em conversa com a mesma publicação, revelou que tem saudades de casa, mas não sabe se será bom lá regressar: “Posso dizer que tenho saudades da minha casa. Ainda não voltei lá, ainda não. E não sei se será bom eu lá ir. Não sei se será bom para a minha alma. Quando eu sentir que tenho vontade, e eu tenho as chaves comigo, vou. Mas não sei”.