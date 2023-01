Sofia Ribeiro lembra depressão grave: “Não resulta tentar deixarmos de ser quem somos”

Sofia Ribeiro lembrou, este sábado, 14 de janeiro, a depressão grave que enfrentou depois do término do casamento com Ruben Rua.

A atriz esteve como convidada no programa “Alta Definição”, da SIC. Durante a conversa com Daniel Oliveira, a intérprete abriu o livro sobre os problemas de saúde mental com que lutou.

“Às vezes são difíceis, mas acho que a dificuldade também é que nos faz mudar para algo melhor, é que nos potencia, que nos tira da zona de conforto”, começou por afirmar, lembrando a depressão.

“Depositaste tanto que, de repente, percebes que o gostar não é suficiente, é preciso um sem fim de coisas que não estão alinhadas”, lembrou, confessando que viveu “cinco dias sem dormir, quase sem comer, quase à beira de esgotamento, e a trabalhar muito”.

A artista assegurou que não resulta deixar de ser quem é para agradar outra pessoa. “Não resulta nós tentar deixarmos de ser aquilo que somos para ir de encontro às expectativas de quem quer que seja“, explicou.

“Por exemplo, parece que é errado terminar uma relação. Seria errado continuar numa relação em que uma pessoa está infeliz, que se sente diminuída, triste. Isso é que não faz sentido”, contou.

“Há muitos anos as pessoas permaneciam agarradas a um sem fim de coisas, que até me fazem sentido, à família, aos filhos, aos sonhos que pensaram juntos. Mas muito infelizes na essência por se anularem, por não terem a capacidade de escolher uma vida melhor”, prosseguiu.