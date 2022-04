“Big Brother”: Sofia Sousa revoltada com sanção do grupo

Sofia Sousa ficou revoltada, esta quinta-feira, 11 de março, com uma sanção que foi aplicada ao grupo pela produção do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

Depois de terem vencido a prova semanal, os concorrentes do “reality show” acabaram por ser penalizados por violar as regras ao falarem sem microfone, sussurrar e um jogador ter reagido a gritos do exterior. Por isso, perderam metade do orçamento da semana.

Indignada com a penalização, Sofia Sousa não poupou nas críticas ao “Big Brother”, acusando a produção de tentar penalizar o grupo como estratégia para não punir apenas Bruno Savate, que reagiu aos gritos de Gonçalo Quinaz vindos do exterior.

“Acho que já esteve muito pior a nível de sussurros em semanas anteriores, mas acho contudo que foi uma boa estratégia para abafar o facto de o Quinaz ter vindo aqui gritar e passar informações do que se passava aqui em casa. Acho que foi uma boa estratégia para abafar e não penalizar só um concorrente, mas todos”, afirmou, revoltada.