Sónia Jesus reage à detenção do companheiro: “Vou estar sempre ao lado dele”

Após o marido, Vítor Soares, ter sido detido pela GNR no âmbito da operação “Sementes em Pó”, Sónia Jesus deu as primeiras declarações no matutino “Dois às 10”, na TVI.

O companheiro da ex-concorrente do “Big Brother” foi detido por tráfico de estupefacientes, mas a feirante garante que vai “estar sempre do lado dele”.

“Toda a história tem um contexto, várias versões e a verdade”, começou por afirmar, na TVI.

“E a verdade, neste momento, só ele [Vítor] a sabe. Independentemente de qual seja essa verdade, vou estar sempre, mas sempre, ao lado do Vítor porque ele é o pai das minhas filhas, porque ele é o amor da minha vida. No bem e no mal, eu vou estar sempre com ele”, referiu ainda.

Também o advogado de defesa prestou declarações ao programa conduzido por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. “Efetivamente, o Sr. Vítor Soares está indiciado por um crime de tráfico de estupefacientes, não está indiciado por qualquer tipo de crime por armas”, frisou.

“[…] Falta algum tempo para que a verdade seja apurada e, portanto, não nos parece adequado entrar em jogos de especulação”, acrescentou ainda o advogado.

Recorde-se que Sónia Jesus e Vítor Soares têm duas filhas em comum e estão à espera de um menino.