Tão anónimos que eles são… concorrentes do ‘BB’ já andavam perto dos famosos

Ainda são anónimos, mas afinal há muito que dão nas vistas nas proximidades de celebridades como Cinha Jardim, Jorge Monte Real, Manuel Luís Goucha ou Pedro Crispim

As portas do “Big Brother” voltaram a abrir-se na noite de domingo, 12 de setembro, e com 20 novos participantes. A edição de 2021, que está a ser conduzida por Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha, na TVI, traz anónimos, mas alguns deles apresentam histórico que os coloca nos radares de influência de famosos.

O caso mais conhecido até ao momento é o de António Bravo. O concorrente que começou por nomear ainda na noite de entrada e acabou por passar a viver na caravana, por via de ter aceitado um desafio cego, é afinal parente próximo de uma ex-estrela de “reality show”: Jorge Monte Real.

Se António Bravo, de 31 anos, entrou na casa revelando que era descendente do rei D. Pedro IV, por via da sua trisavó, ele é também sobrinho de Monte Real por via da mãe.

Mas esta não é apenas a única ligação de António. O participante faz parte da esfera próxima da família de Cinha Jardim, socialite, ex-participante e comentadora de “realities”. Num post, o concorrente de Big Brother 2021 mostra momentos ao lado da filha mais nova: Isaura Jardim.

Ana Barbosa, autointitulada Capitã Barb, não esconde a proximidade. Pedro Crispim, nome ligado ao comentário de realities, é uma das celebridades que gravita em torno desta concorrente que deu nas vistas na noite de estreia pela forma como se impôs e já é uma das seis nomeadas, a par de Aurora, Débora, Fábio, Nuno e Rafael.

Lê-se, então, na sua página da rede social que há mais de duas décadas que Ana Barbosa e Crispim se conhecem: “Já nos conhecemos há mais de 20 anos! quase nunca estamos juntos … somos amigos.. mas as amizade verdadeiras não precisam de provas diárias de amor! Precisam sim de momentos únicos e sentimentos sinceros como de hoje ; mesmo q sejam por breves instantes … OBRIGADO! ♑️♏️ (continuas uma estampa e um ser ÚNICO”.

Uma imagem partilhada há cerca de sete semanas, pouco tempo antes de os concorrentes terem de se preparar e cumprir quarentena, incluindo, claro, Ana Barbosa.

A somar a esta partilha, recorde-se que a participante de 42 anos, que confessou ter lutado contra um cancro do útero que descobriu quando estava grávida, terá sido já conhecida de Manuel Luís Goucha quando foi modelo e assistente em programas de televisão.