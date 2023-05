“Taskmaster”: As gravações da nova temporada arrancaram e já são conhecidos os novos concorrentes

As gravações da terceira temporada do “Taskmaster” já decorrem. O anúncio foi feito no Instagram oficial do programa da RTP1.

“Taskmaster” é um dos programas de eleição dos portugueses. A segunda temporada terminou a semana passada, com Toy a sangrar-se campeão, mas as gravações para a próxima temporada já decorrem.

O anúncio foi feito através das redes sociais do programa: “É oficial! Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abecasis e Wandson Lisboa vão integrar a terceira temporada do ‘Taskmaster’! As gravações já estão a decorrer e uma coisa prometemos: vai ser hilariante!”, pode ler-se na legenda.

O programa é conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl que já se pronunciaram sobre o novo elenco.

“Sim! É com esta gente gostosa que vamos para a temporada três do ‘Taskmaster’! Asseguramos química. Dinâmica. Magia. Baixadas gostosas. Gritos loucos. Entradas pomposas. Saídas maravilhosas. E lágrimas de tanto rir. Aliás. Lágrimas e sangue. A sério. Cheguei a sangrar do nariz num episódio tal a risada”, escreveu Vasco Palmeirim.

“‘Taskmaster’ III: brevemente nas vossas TVs, com um elenco que me fez rir muito, que me fez sofrer muito e que vai conquistar os vossos corações sedentos de Taskmagia. Garantido!”, disse Nuno Markl.

Recorde-se que Gabriela Barros já tinha sido convidada do programa na segunda temporada e Madalena Abecasis já havia sido indicada como possível participante. Cândido Costa e Wandson Lisboa juntam-se às concorrentes e também anunciaram a participação nas contas de Instagram.