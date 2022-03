Teresa Guilherme visita casa do Big Brother: “Vão ficar bem instalados”

Depois de ser afastada do “reality show” com a contratação de Cláudio Ramos, Teresa Guilherme visitou esta quarta-feira a casa da próxima edição do “Big Brother Zoom”, na TVI.

A apresentadora revelou que foi convidada a conhecer o espaço onde os concorrentes ficarão instalados, sublinhando que a moradia “é maravilhosa”.

“É linda. Vão ficar bem instalados”, afirmou num vídeo partilhado na conta de Instagram no qual mostrou alguns detalhes, como a vista e a piscina.

Na mesma publicação, Teresa Guilherme anunciou ainda que gravou uma entrevista com Maria Botelho Moniz, uma das apresentadoras desta edição do “Big Brother Zoom”, que será exibida durante a estreia do “reality show”, no domingo.

“É uma conversa que tive com a Maria e que vai aparecer no dia em que vai começar oficialmente o ‘Big Brother’ com o Cláudio”, acrescentou.

Recorde-se que, em conversa com Fernando Alvim, no programa “Prova Oral”, da Antena 3, a profissional de Queluz de Baixo garantiu que não ficou triste com a contratação e que deseja “o melhor” ao ex-vizinho de Cristina Ferreira.

Nuno Santos, diretor de Programas da TVI, admitiu “conversas” com a “rainha” dos “reality shows”, mas a contratação de Teresa Guilherme para apresentar o “Extra” não se chegou a concretizar.

