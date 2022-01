Tiago Teotónio Pereira: “Ser pai supera as expectativas”

O ator está a viver a paternidade pela primeira vez e anda encantado com Camila. As noites são “uma lotaria”.

Tiago Teotónio Pereira anda feliz da vida. Pai, há poucas semanas, de Camila, fruto da relação com Rita Patrocínio, o ator está rendido à bebé, nesta estreia na paternidade.

“O papel de pai está a ser ótimo. É a primeira vez, estou-me a habituar”, começa por referir, em entrevista à N-TV. “Está a correr tudo muito bem e, apesar de ser uma lotaria todas as noites, vê-se pela minha cara que estou ótimo”, acrescenta, bem-humorado.

Pai pela primeira vez, a chegada de Camila “superou as melhores expectativas de toda a gente”. “É a melhor coisa do mundo e venha o próximo (risos)”, diz o ator que, segundos depois, admite a ironia. “Estou a brincar, vamos aproveitar esta menina, agora”.

A mulher tem sido essencial nestas primeiras semanas de vida de Camila: “Às vezes ando com olheiras, a cara esfarrapada, mas tenho muita ajuda em casa, a Rita é inacreditável, sem ela não seria possível”.

A passar todo o tempo possível com a bebé e com a companheira, Tiago Teotónio Pereira tenta, ainda, concentrar-se no trabalho. O ator revela ao site o que se segue a nível profissional. “Estou agora a fazer uma série, o ‘Da Mood’, para a RTP, daí o meu cabelo loiro”, afirma o artista. “Muita gente achou que foi uma aposta perdida, ou apenas para a minha filha ver, mas não, estou a fazer uma série, são dois meses, em novembro acabo, depois não tenho nada, para já, e quero ver se estou com a minha filha”, conclui Tiago Teotónio Pereira.

Recorde-se que o artista assumiu a relação com a irmã mais nova da apresentadora Carolina Patrocínio em setembro de 2020, depois de vários anos de namoro com a atriz Filipa Areosa.