Tina Turner despede-se da carreira com documentário

Tina Turner vai despedir-se da carreira como cantora com um documentário que irá estrear na HBO ainda este mês de março.

A cantora, de 81 anos, anunciou que o fim da carreira está para breve com o lançamento de um documentário sobre a vida fora dos holofotes, que deverá estrear a 27 de março na plataforma de streaming.

O filme, dirigido por Dan Lindsay e T.J. Martin, terá declarações de Tina Turner, como destaca o trailer, que já foi revelado.

A artista conta que sofre de stress pós-traumático devido à violência doméstica que sofreu durante primeiro casamento, com o músico Ike Turner, e ainda que tem passado os últimos anos a lutar com graves problemas de saúde, como um Acidente Vascular Cerebral, um cancro e insuficiência renal que resultou num transplante em 2017.

“Tive uma vida abusiva, não há outra maneira de contar a história. É a realidade. É a verdade. É o que tens, então tens de o aceitar”, afirma.

Alguns dos detalhes da vida pessoal de Tina Turner já foram revelados na autobiografia “I, Tina’, e num outro filme autobiográfico “What’s Love Got To Do With It?”.