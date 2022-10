Toy analisa “patrões” da TVI: “Cristina é impulsiva e Moniz é rato”

Colaborador de SIC, RTP e TVI, Toy analisou os diretores da estação de Queluz de Baixo: Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz.

Compôs as músicas para “Lua de Mel”, cantou em “Pôr do Sol” e foi repórter do “Somos Portugal”: Toy colabora com SIC, RTP e TVI regularmente e, em entrevista à revista “TV Guia”, o conhecimento das estações generalistas levou-o a analisar os “patrões” da TVI.

“(A Cristina) é impulsiva, não considero que seja uma estratega de televisão. Faz as coisas mais por sentimento. É emocional, talvez por ser mulher. É dona das suas ideias e isso, às vezes, é maléfico”, referiu à revista de televisão.

Quanto a José Eduardo Moniz: “Também é um estratego, um homem com muita experiência. É rato, no bom sentido da palavra. No semblante dele, nota-se que é uma pessoa que não dorme”, disse Toy, em entrevista à “TV Guia”.