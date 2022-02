Tribunal da Relação do Porto decide contra mãe de Angélico Vieira

A guerra continua: o Tribunal da Relação do Porto decidiu contra a mãe de Angélico Vieira. Os acusados de falsificarem os documentos dos carros do cantor não vão pagar qualquer indemnização.

Os arguidos tinham sido condenados numa primeira audiência a pagarem 100 mil euros à progenitora do malogrado cantor, devido a alegada falsificação de documentos das viaturas. Porém, o tribunal determinou, agora, que Filomena Vieira não tinha qualquer legitimidade para intentar com o processo de burla.

De acordo com a informação divulgada pela agência noticiosa Lusa, a defesa demonstrou que houve um equívoco e que não existiu qualquer burla.

O ator, que morreu vítima de um acidente de viação, em 2011, destacou-se na representação na série “Morangos com Açúcar” (TVI), em 2004, e na música com a banda D’ZRT, juntamente com Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira.

