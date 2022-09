TVI contrata jornalista Sandra Felgueiras

Depois de a notícia ter sido avançada há várias semanas, a TVI acaba de confirmar a contratação da jornalista Sandra Felgueiras.

Sandra Felgueiras é o novo reforço da Informação da TVI, confirmou, nesta segunda-feira, a estação em comunicado, depois de, há várias semanas, a notícia já ter sido avançada pela Imprensa.

“A jornalista Sandra Felgueiras junta-se hoje à redação da TVI. Conhecida do público pelos seus trabalhos no âmbito do jornalismo de investigação, vai assumir um papel de destaque na informação da TVI”, refere a nota enviada aos jornalistas.

“Sandra Felgueiras iniciou o seu percurso profissional como jornalista em 1998. A sua carreira foi construída essencialmente na RTP onde, além do trabalho como repórter em vários casos mediáticos, teve oportunidade de se dedicar ao jornalismo de investigação, área que coordenou durante cerca de dez anos”, lembra o quarto canal.

“A contratação de Sandra Felgueiras insere-se num esforço de relançamento da informação da TVI, que visa reforçar a sua qualidade, o seu dinamismo e a sua proximidade ao espectador”, acrescenta o comunicado.

Para José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI, “esta contratação é um passo no caminho da reafirmação do jornalismo da TVI como referência na informação em Portugal”.

Nuno Santos, diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal, acrescenta: “A Sandra é um rosto marcante do jornalismo no nosso país. É uma profissional multifacetada, capaz de produzir vários géneros, em especial no domínio da investigação. Chega para somar ao talento que já temos na nossa redação”.