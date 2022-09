Cristina troca branco por rosa na estreia de ‘BB com proposta de quase dois mil euros

Ao contrário do que tem sido habitual e em que o branco predomina, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI elegeu o cor-de-rosa para conduzir a estreia da nova edição do Big Brother, que arrancou a 11 de setembro.

Já durante a tarde, a apresentadora – de cabelo pelos ombros após novo look apresentado na véspera de aniversário, 8 de setembro – tinha suscitado a curiosidade dos seguidores ao perguntar qual seria a cor da noite.

E quando se esperava que fosse a branco, eis a surpresa: rosa martini. O vestido é da autoria da designer Stella McCartney, com o preço de 1.995 euros no site da marca, e pertence à coleção deste outono.

Decote assimétrico com drapeado no ombro, bolsos laterais inclinados e racha profunda, a peça é feita de cetim com viscose e conta com uma alça com laço de diamante.

O vestido longo foi conjugado com umas sandálias prateadas Steve Madden e jóias TASHI Jewels. Já a escolha dos sapatos é Steve Madden.