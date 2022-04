TVI desmente contratação de Marco Paulo e afirma que foi o cantor a procurar o canal

A TVI desmentiu ao início da noite desta sexta-feira a contratação de Marco Paulo e garante que foi o cantor a procurar o canal.

Através de um “desmentido oficial sobre interesse na contratação de Marco Paulo”, a TVI defende, em vários pontos, que nunca esteve interessada na aquisição dos serviços do cantor romântico, mas admite que o intérprete tentou marcar reuniões.

“É falso que o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira tenha estado presente em qualquer reunião ou almoço com o cantor Marco Paulo. Foi o cantor Marco Paulo que por sua iniciativa abordou a TVI no sentido de se disponibilizar para uma eventual colaboração com o canal e a seu pedido, que se realizarem reuniões com alguns dos responsáveis do grupo”, começa por referir a TVI.

“Não podemos deixar de manifestar a nossa estranheza, quando confrontados com fotografias públicas sobre esses momentos supostamente reservados, o que nos leva a crer, que por trás desta ação poderá existir uma tentativa tosca e grosseira de especulação sobre o valor de mercado de Marco Paulo, num momento de negociação do seu contrato que possa estar a ocorrer com outro canal televisivo”.

“Desejamos muita sorte a Marco Paulo na sua carreira que merece de todos nós o maior respeito e reconhecimento, mas reafirmamos que não existe qualquer interesse, nem no presente, nem no futuro, da parte da TVI na sua contratação e eventual colaboração com o canal, evitando assim a continuidade de notícias meramente especulativas, lesivas e falsas”, remata o comunicado da TVI.