TVI e Rádio Comercial transmitem One World: Together At Home

A TVI, em simultâneo com a Rádio Comercial, vai transmitir o One World: Together at home, um evento que vai juntar os principais artistas do mundo para apoiar a Organização Mundial de Saúde e a luta global pelo fim da Covid-19.

O festival será transmitido de sábado para domingo a partir da meia-noite e conta com “warm up” apresentado por Rui Maria Pêgo e Rita Rugeroni e vários artistas a entrarem por Skype. Posteriormente, Nuno Markl e Diogo Beja vão comentar os concertos.

John Legend, Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli, Alanis Morissette, Billie Eilish, Eddie Vedder e Stevie Wonder são alguns dos cantores que vão participar na emissão global deste concerto solidário.

O evento terá a curadoria de Lady Gaga e visa angariar fundos para o combate à Covid-19.

