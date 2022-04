TVI esclarece situação sobre prémio final de “All Together Now”

A TVI lançou, esta quinta-feira, 18 de março, um esclarecimento sobre o prémio final do concurso “All Together Now”, transmitido aos domingos à noite.

A estação de Queluz de Baixo colocou um ponto final em qualquer dúvida que exista, garantindo que o prémio final do programa apresentado por Cristina Ferreira já está definido. No entanto, o canal optou por não divulgar qualquer detalhe.

“O prémio do programa ‘All Together Now’, da TVI, está definido, mas é estratégia da TVI não revelar”, garantiu a TVI num comunicado enviado à Imprensa, referindo de seguida que a revelação do prémio decorrerá após a final.

“A revelação deste prémio está associado a uma grande surpresa que será revelada após a final”, conclui a nota.

Recorde-se que o formato “All Together Now”, que ficou conhecido por ter 100 jurados, encontra-se ainda numa primeira fase. Até ao momento, em duas emissões, já estão quatro concorrentes apurados para a semifinal.