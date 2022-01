TVI ganha audiências do dia e lidera… nos horários de programas

A TVI ganhou as audiências nesta quinta-feira. Uma vitória alavancada pelo “Big Brother Famosos” mas, na área dos programas, a estação de Queluz de Baixo tem levado a melhor à SIC.

A TVI foi nesta quinta-feira o canal mais visto pelos portugueses com 18,7 por cento de “share”. Destaques para “Goucha”, que liderou destacado no seu horário, assim como a novela “A Única Mulher”.

A novela “Festa é Festa” foi a mais vista, mas é no “Big Brother Famosos” que reside parte do segredo. O “BB Última Hora” foi visto por mais de 1 milhão de espetadores e o “BB Extra” também liderou no seu horário.

De acordo com os dados sobre as audiências, apesar de a SIC levar vantagem no total do dia, nos primeiros dias úteis de janeiro a TVI ganha… nos programas, com a estação de Paço de Arcos a ser alavancada pelos bons resultados da Informação.

Excluindo a Informação da SIC, a TVI lidera nos outros programas, com 17,37 de “share”, contra 16,86 da SIC (menos 0,51 pontos percentuais) e 9,52 da RTP1.

Recorde-se que, no passado domingo, a TVI liderou e o “Big Brother” chegou mesmo a atingir 1,5 milhões de espectadores.