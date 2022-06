“Uma Canção Para Ti” estreia-se hoje e apresentadores mostram-se empolgados

A quinta temporada do concurso de talentos para jovens vai para o ar esta noite na TVI. Os apresentadores garantem um programa “recheado de emoções”.

Manuel Luís Goucha está de volta à condução do concurso depois de ter apresentado as quatro edições anteriores. O comunicador revelou que este é o seu programa preferido: “É um programa aglutinador porque os miúdos gostam, os avós gostam, os tios gostam e os pais também. É um programa em que sempre me senti bem e sempre disse isto: de tudo o que fiz na vida em televisão este é o meu programa preferido, de longe”.

Já Maria Cerqueira Gomes admitie que fica nervosa por ser um concurso relacionado crianças. “É um programa com crianças e tenho uma relação peculiar com as crianças. Vou sentir as dores delas, portanto sei que vai ser recheado de emoções. Vai afetar-me. Vou sair ao domingo à uma da manhã com as dores daqueles pais. Vou sentir muito”, confessou a comunicadora, que é mãe de Francisca e João.

“Vou ter de me segurar porque sei que vai haver alturas em que me vou esquecer que estou a apresentar um programa e quero ser aquela que vai lá dar a mão aquela criança”, acrescentou em declarações à N-TV, durante a apresentação de “Uma Canção Para Ti”.

O formato vai ter um júri fixo composto por Rita Pereira, Rui Massena e Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, dos D.A.M.A, e um jurado surpresa que será diferente em todas as emissões. Nesta segunda-feira Tony Carreira vai integrar o júri.

Rita Pereira regressa aquele que foi o primeiro programa, desta vez, como mãe. “Foi o meu primeiro programa. Adorei. Lembro-me que adorava todos os domingos ter roupas novas. Agora vou com outro ‘mood’. O facto de ser mãe também é diferente. A nossa opinião é mais refletida e pensada”, disse, admitindo de seguida: “Vou chorar muito. Sem dúvida que em todas as noites vou colocar maquilhagem à prova de água”.

Já Kasha mostrou-se feliz por fazer parte de uma memória dos concorrentes. “Em certa medida isto será uma coisa que estes miúdos nunca esquecerão e estar associado a uma coisa que é para sempre é bom”, disse.