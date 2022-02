Vanessa Martins: “Frederica era para ter sido o nome de uma filha”

Vanessa Martins revelou que o nome “Frederica” era para ter sido dado à filha. Porém, a influenciadora digital acabou por atribui-lo à marca.

A também atriz, que saltou para as luzes da ribalta com a série “Morangos Com Açúcar” (TVI), assinalou o oitavo aniversário da sua revista, marca e empresa focada no público feminino.

“Há oito anos fiz um evento onde lancei a ‘Frederica’ num hotel de um amigo que me cedeu um espaço. Foi o único evento onde os meus pais e irmão estiveram presentes. Fiz uma apresentação na promessa da ‘Frederica’ ser um projeto para mulheres”, começou por recordar.

A comunicadora admitiu ter crescido muito durante esse período. “Fiz conteúdos completamente gratuitos, mas nunca falhei um dia por não me pagarem. Em oito anos cresci muito, passei por muitas coisas profissionalmente e pessoalmente”, acrescentou.

“Enfrentei no primeiro ano da ‘Frederica’ um processo em tribunal que me acusava de ganhar dinheiro com o corpo quando dava o meu corpo às balas para a ‘Frederica’ ser um dia alguma coisa. Ganhei. Casei-me, divorciei-me. Aprendi. Fiz FIVS e inseminações, nunca fui mãe. Mas sou mulher”, afirmou.

“Reconstrui a minha vida amorosa, estou feliz. No meio disto tudo acordava e acordo todos os dias para trabalhar no projeto da ‘Frederica’. Nunca houve um dia que não tivesse motivada. A ‘Frederica’ hoje já é uma revista, uma agência digital, uma loja online, uma marca. Não sei o que é o sucesso para vocês. Mas para mim é ter conseguido ver no trabalho a minha força de viver. Frederica era para ter sido o nome de uma filha. E ela faz hoje oito anos. Obrigada por consumirem o meu protejo. Obrigada do fundo do meu coração”, concluiu.