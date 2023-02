Vestido de “noiva” de Cristina Ferreira conta história da TVI

Cristina Ferreira usou um vestido especial na noite da gala dos 30 anos da TVI. A peça, a fazer lembrar uma noiva, conta a história do canal.

Foi com um (longo) vestido branco, a fazer lembrar uma noiva, que Cristina Ferreira chamou todas as atenções a entrar para a gala dos 30 anos da TVI, que decorreu neste domingo na Aula Magna, em Lisboa.

Mas, olhando com maior atenção, percebeu-se que o “modelito” contava a história do quarto canal – nomeadamente a história dos formatos da apresentadora -, com nomes de diversos programas estampados.

“Trago a história da TVI no vestido, com os nomes bordados de todos os projetos por onde passei nestes quase 20 anos. Estão aqui as minhas melhores memórias profissionais”, disse Cristina Ferreira aos jornalistas.