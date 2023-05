Vítima de agressões no carro, Sofia Ribeiro sofre ataque de pânico

Sofia Ribeiro queixa-se de ter sido agredida verbalmente por dois homens depois de ter deixado o carro a bloquear uma saída. Acabou por ter um ataque de pânico.

Horas de terror. Sofia Ribeiro fez um “desabafo” nas redes sociais depois de ter sido agredida verbalmente por dois homens, que a acusaram de estar a bloquear uma saída e de os fazer perder um avião.

“Há dias que fazem pensar que o mundo não tem remédio, que pessoas são selvagens prontas para o combate. Para agredir e ferir até de morte se tiver que ser”, começou por contar a intérprete da SIC nas redes sociais.

“Ontem, por causa de um lugar de estacionamento, quase apanhava. Agredida verbalmente, humilhada e pouco, quase nada, faltou para me agredirem fisicamente. Para me baterem! Dois senhores, com idade para serem meus pais ou avós. Porquê?”, questionou, sem esconder a revolta.

“Alguns de vocês provavelmente dirão: ‘bem feito, para não teres a mania! Estavas a pedi-las! De certeza que tiveste culpa!’ Tive! Deixei o carro por distração a travar uma passagem de saída. Pela minha vida que não me apercebi”, acrescentou Sofia Ribeiro.

“Não vi! Quando tive noção, 20 minutos depois, prontamente tentei pedir desculpa, de mãos juntas como se estivesse a rezar, envergonhada pela situação que tinha causado. Tentei pedir desculpas, pedi, ‘por favor deixe-me explicar’! Achando eu que explicando que não o fiz com malícia ou chica espertice o senhor pudesse perdoar-me”.

Mas não: “Foi um chorrilho de agressões, sem me deixarem falar, ao ponto de me abrirem a porta do carro onde me tentei fechar com medo, enquanto me ofendiam e diziam que eu ia pagar porque tinha feito perder um avião”, lembrou a atriz.

“Estávamos ambos numa consulta, foram os 20 minutos da minha desatenção que fizeram o senhor perder o avião? E, ainda que assim fosse, eu assumiria as minhas responsabilidades! Mas é assim que pessoas adultas e civilizadas resolvem as coisas? Estava sozinha, a pedir desculpa, com dois homens num parque de estacionamento a cuspirem-se, de olhos esbugalhados de tanto berrar, o mais simpático que tinham para me dizer… ‘Como mulher não vales nada!’”.

“Soluçava e tremia num ataque de pânico, enquanto tentava chamar a polícia”, rematou Sofia Ribeiro, que apresentou queixa e acabou por contar com uma testemunha.