April Ivy apresenta novo single no Centro Comercial Via Catarina

April Ivy apresenta esta sexta-feira, 9 de junho, às 17 horas, o seu novo single, “Dum Drum”, na H&M do Centro Comercial Via Catarina, no Porto.

Os presentes conhecerão, em antemão, o tema que só chegará às plataformas digitais no dia 16 de junho.

“‘Dum Drum’ é um tema pop, perfeito para o verão, estilo musical que sempre destacou a artista no universo da música portuguesa. Com uma mensagem positiva, sobre resiliência e confiança, que reflete a força necessária e que marca um ponto de viragem no percurso profissional da cantora”, lê-se em comunicado.

Após o “showcase”, onde se poderão ouvir êxitos como “Run for Cover” e “Be Ok”, os fãs terão a oportunidade de conhecer pessoalmente April Ivy, através de um meet&greet exclusivo projetado pela organização.