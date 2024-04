Canta e é “uma filha da liberdade”. Saiba quem é a próxima convidada do “Alta Definição”

Participou no “The Voice”, canta êxitos da atualidade e está em cena com a peça “A Madrugada que Eu Esperava”.

Daniel Oliveira entrevistou Bárbara Tinoco, intérprete de “Sei Lá” e “Chamada Não Atendida”. A conversa vai para o ar este sábado, 27 de abril, a seguir ao “Primeiro Jornal”.

“Na semana dos 50 anos do 25 de Abril, uma filha da liberdade, em cena com a peça ‘A Madrugada que Eu Esperava’. Bárbara Tinoco em ‘Alta Definição’! Depois do ‘Primeiro Jornal’, na SIC”, anunciou o Diretor de Programas da estação de Paço de Arcos.

A peça conta a história de Olívia e Francisco, dois jovens que se conhecem e apaixonam num grupo de teatro amador. Olívia, papel de Tinoco, tem ideais políticos fortes e é bastante ativa na oposição à ditadura.