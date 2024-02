“Bob Marley: One Love”. Veja as fotografias da antestreia do filme

A antestreia do filme “Bob Marley: One Love”, de Reinaldo Marcus Green, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, contou com várias caras conhecidas.

Bob Marley, intérprete de temas com “Could You Be Loved” ou “Is This Love”, superou as adversidades da vida e tornou-se num “ícone que inspirou gerações com a sua mensagem de amor e unidade”.

O filme “Bob Marley: One Love”, de Reinaldo Marcus Green, estreia nos cinemas a 14 de fevereiro, mas a antestreia aconteceu a 8 de fevereiro nos Cinemas NOS do Centro Comercial Colombo.

O evento contou com a presença de caras conhecidas, como Dino d’Santiago, April Ivy, Cláudia Pascoal, Nenny, Nélson Évora, Tatanka, Bispo, entre outros.