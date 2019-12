Diogo Morgado, Carla Chambel e Luís Simões no Mercado das Torcatas

Diogo Morgado, Carla Chambel e Luís Simões vão estar este fim de semana no Mercado das Torcatas, em Almada. E ainda… vai haver musicoterapia e showcooking de sushi.

O fim de semana está à porta e com ele chegam as iniciativas lúdicas e culturais no Mercado das Torcatas. No final da tarde de dia 20, sexta-feira, há momentos de dança com o Baile de Forró dinamizado pelo Espaço Baião.

Nos dias 21 e 22, sábado e domingo, à tarde, vai poder assistir a uma conversa sobre representação em Portugal, com os atores Diogo Morgado, Carla Chambel e Luís Simões. Também o músico Noiserv e a escritora Sarah Lemonnier estarão presentes com um consultório de musicoterapia e biblioterapia, respetivamente.

Há ainda o concerto com o duo Museum Museum, workshops, showcooking de sushi com o chef João Figueiredo.

A entrada é livre para o público que quiser marcar presença.