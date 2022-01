Figuras públicas marcam presença em evento solidário

Eric Santos e Mónica Sofia visitaram a nova ala do Centro de Recolha e Bem-Estar Animal (Croama), na Amadora.

O ator Eric Santos foi acompanhado pela filha Isabella, uma jovem que é voluntária no espaço. Já Mónica Sofia e a filha, Mia Fonseca, mostraram-se “muito sensíveis” à Causa Animal e também marcaram presença.

A médica veterinária Susana Santos é a responsável pela Croama e foi elogiada pelas várias entidades presentes, segundo o comunicado divulgado às redações. “O seu trabalho pauta-se por um cuidado extremo com os animais abandonados que se encontram sob a sua responsabilidade”, pode ler-se.

Além de gatos e cães, também existe uma cabra no centro, pelo qual já passaram “porcos, cavalos, póneis, pássaros, entre outras espécies animais”.

Depois das obras levadas a cabo pela autarquia da Amadora, este espaço está preparado para receber 112 cães. Foram, ainda “criadas salas de banho e tosquias, de tratamento para cães e gatos, um parque canino e dois armazéns”.

“A presidente da Câmara da Amadora – Carla Tavares -, é também muito sensível ao flagelo do abandono animal, fez questão de acompanhar as obras pessoalmente, revezando com o vereador Luís Lopes”, lê-se na nota.