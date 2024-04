Katia Aveiro oferece presente ao irmão: “Maior riqueza que podemos carregar”

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, presenteou o craque português com o livro “Café Com Deus Pai”, de Junior Rostirola.

Nas redes sociais, a madeirense partilhou um vídeo de Ronaldo a abrir o presente e escreveu: “Melhor coisa que podes dar a alguém que já tem quase tudo é o conhecimento e a sabedoria. A palavra e Deus e o amor por ela será a maior riqueza que podemos carregar”.

“Café Com Deus Pai”, livro do pastor sénior Junior Rostirola, da Igreja Reviver, traz uma série de reflexões cristãs.

Recentemente, a irmã mais velha do jogador do Al-Nassr, Elma Aveiro, esteve no “Dois às 10” e respondeu a algumas críticas que a família recebe diariamente: “Tudo o que eu tenho devo-o a ele e as pessoas costumam dizer ‘elas vivem às custas do Ronaldo’”, referiu. “E se ele não desse? Ia ser falado na mesma”, acrescentou.