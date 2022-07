Martinho Silva, Aldo Lima e Rodrigo Soares celebram a chegada do verão

Várias caras conhecidas juntaram-se num terraço para celebrar a chegada do verão com um evento organizado em Lisboa.

O Gourmet Experience juntou-se à Gin Lovers no final de tarde ao som do Señor Pelota para celebrar a chegada do verão.

Boa disposição, caricaturas digitais, degustação de vários gins e diversas caras conhecidas dançaram e aproveitaram a vista do piso sete do El Corte Inglês, em Lisboa.

Martinho Silva, Aldo Lima, o estilista Miguel Leite, Sérgio Praia e Rodrigo Soares foram alguns dos famosos que marcaram presença no evento.