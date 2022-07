A “foto sensualona” de José Carlos Malato em tronco nu

José Carlos Malato apanhou de surpresa, esta segunda-feira, 18 de julho, os seguidores, ao publicar uma fotografia em tronco nu.

O apresentador, de 58 anos, partilhou com os admiradores, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, uma imagem em que aparece despido e deitado na cama.

“Fotografia sensualona mesmo antes de ir dormir”, pode ler-se no registo partilhado pelo profissional da RTP.

O comunicador celebrou, recentemente, 30 anos de carreira de televisão e rádio.

“Comecei com os melhores e com os piores. Com trastes e com uns mais ou menos. Aprendi com os génios e com os simples. Com senhores e com traidores, com resistentes e com desistentes. Com vencedores que falharam e com falhados que acabaram vencedores”, escreveu, em jeito de balanço.

“Que vida esta. Não queria outra, mas não a desejo a ninguém. Cada um com as suas dores. Cada um com os seus pensamentos. Não acredito que cada um durma bem com a sua consciência. E que outros durmam profundamente. A vida é assim. Com todas as nuances”, prosseguiu.