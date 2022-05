“A Pipoca Mais Doce” arrasa escolhas de Cristina Ferreira no “Big Brother”

“A Pipoca Mais Doce”, pseudónimo de Ana Garcia Martins, recorreu às redes sociais para criticar as escolhas de Cristina Ferreira na última gala do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI.

A emissão de domingo, 8 de maio, contou com a presença de vários rostos da TVI, algo que não agradou à “digital influencer”. Rita Pereira, Eduardo Madeira, Rúben Rua, Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha visitaram a “casa mais vigiada do país” em duplas para interagir com os concorrentes.

A ex-comentadora do “reality show” acompanhou a entrada destes rostos no programa e comentou: “Numa semana em que até aconteceram bastantes coisas na casa, estes momentos dos convidados são uma quebra na dinâmica da gala. Mais drama, menos social”, escreveu a “Pipoca” no perfil de Instagram.

Recorde-se que depois de apresentar o programa “Mano a Mano”, Ana Garcia Martins já tem um novo desafio, fora da televisão, e vai apadrinhar uma das marchas de Lisboa.