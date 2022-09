“A Pipoca Mais Doce” celebra aniversário do namorado: “O mais gato”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, assinalou, esta quarta-feira, 14 de setembro, o aniversário do namorado, Diogo Orvalho, nas redes sociais.

A blogger, de 41 anos, recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para celebrar o dia de aniversário do seu companheiro. A influenciadora digital deixou um elogio ao seu mais-que-tudo.

“O mais gato faz anos”, escreveu a “influencer”.

Ana Garcia Martins e Diogo Orvalho assumiram publicamente o relacionamento amoroso no final do ano passado. Lembre-se que a blogger é mãe de Mateus e Benedita, que nasceram durante o casamento terminado com Ricardo Martins Pereira.

A influenciadora digital esteve de férias, no final de agosto, com o namorado e os filhos em Cacela Velha, no Algarve. “Pessoas bonitas em sítios bonitos”, escreveu, depois de partilhar uma fotografia dos filhos.