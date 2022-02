“A Pipoca Mais Doce” deixa recado a ex-marido: “Existe melhor do que eu?”

“A Pipoca Mais Doce” fez uma publicação, nesta quinta-feira, 18 de novembro, sobre ex-companheiros e que criou algum burburinho.

Ana Garcia Martins lançou um desafio e partilhou uma imagem onde se pode ler: “O teu ex envia-te uma mensagem a dizer: ‘Estou a sair com alguém melhor do que tu’. Responde com três palavras”. Na legenda a “digital influencer” escreveu: “Começo eu: mas isso existe?”.

Na caixa de comentários várias foram as figuras públicas que aceitaram o desafio e deram exemplos de resposta. “Andas com o meu irmão? Estranho, ele não me disse nada”, escreveu Joana Azevedo.

Já Carolina Deslandes optou por: “Isso é o que repetes antes de dormir à espera que se concretize?? RIP”. Também Luís Borges entrou na brincadeira: “Estou sem contactos…”.

Recorde-se que a também comentadora do “Big Brother”, na TVI, terminou a sua relação com Ricardo Martins Pereira no início do ano e que, pouco tempo após o divórcio, “O Arrumadinho” assumiu uma nova relação. O ex-casal tem dois filhos em comum, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois.