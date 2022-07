“A Pipoca Mais Doce” partilha momento divertido das férias

“A Pipoca Mais Doce”, pseudónimo de Ana Garcia Martins, partilhou um vídeo no Instagram em que destaca um momento divertido durante as suas férias.

A “digital influecer” mostrou-se a “desviar” comida de um restaurante.

“Quem nunca desviou comida no pequeno-almoço do hotel não sabe o que é viver a vida no limite”, brincou a blogger.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que se identificaram e reagiram com humor à partilha da “influencer”.

Recorde-se que Ana Garcia Martins está a passar uns dias de férias em Formentera, uma das ilhas Baleares de Espanha.