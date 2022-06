“A Pipoca Mais Doce” responde à letra a namorada do ex-marido

“A Pipoca Mais Doce” não perdoa e respondeu à letra à piada que a atual namorada do ex-marido, “O Arrumadinho”, fez.

As quezílias começaram com uma piada que Ana Garcia Martins fez em “Mano a Mano”, na TVI. A “influencer” brincou com Inês Abrantes ao referir que esta namora com Isaac Alfaiate, “ex” de Lúcia Garcia.

A TVI publicou o vídeo do momento nas redes sociais e Sara Veloso, prontamente, comentou: “Há quem acredite que uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. Não acontece. Para estes resta dizer ‘perdoa-lhes porque não sabem o que fazem’”.

A namorada de Ricardo Martins Pereira, ex-marido da “Pipoca” – conhecido pelo blogue “O Arrumadinho” -, explicou, mais tarde, o porquê do comentário: “Hoje passei-me, confesso. Comentei publicamente este post da TVI. E porquê? Porque estou efetivamente cansada que se perpetue esta história que não é verdadeira. Estou cansada que se use o escudo do humor para oferecer gratuitamente o outro, distorcer histórias e mandar indiretas”, começou por dizer num InstaStory, ferramenta do Instagram.

“Não quero com isto ‘lavar roupa suja’, porque não está no meu ADN este tipo de interação e nunca o fiz antes. Apenas lamento profundamente a pobreza emocional que ainda existe no mundo. A falta da tão falado sororidade, a falta de respeito pelo próximo, a falta de amor, a falta de tudo o que se apregoa e não se cumpre”, rematou.

“A Pipoca Mais Doce” não ficou calada e também reagiu à situação: “Estava eu aqui descansada (…) e começo a receber mensagens (…). No último episódio do ‘Mano a Mano’ fiz um roast à Inês Abrantes, repito, à Inês Abrantes. Como vocês sabem, a Inês namora com um ator muito conhecido, ator esse que já foi casado antes, a sugerir que ela era uma pequena galinha, dando a entender que era por causa dela que o casamento do namorado tinha acabado. Tudo mentira, mas é um ‘roast’. É suposto nós inventarmos, nós exagerarmos, aldrabarmos. É o chamado vale tudo”, começou por explicar num vídeo.

“Fica aqui dito: a Inês não é nenhuma galinha, a Inês não deu cabo do casamento de ninguém. Tanto quanto eu sei, porque também, filhos, eu não ponho as mãos no fogo por ninguém. (…) As pessoas querem as piadas todas para elas. (…) Mas mais vale sermos galinhas por um dia, do que assim meio ‘é’ toda a vida”, rematou.